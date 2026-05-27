Крадут данные через СМС: мошенники начали запугивать блокировкой аккаунта

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Злоумышленники изменяли имя отправителя, поэтому сообщение было похоже на реальное уведомление от службы поддержки.

Как работает новая схема мошенников с блокировкой через СМС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сенатор Шейкин: мошенники присылают поддельные смс о блокировке аккаунта

Мошенники начали рассылать поддельные СМС о якобы скорой блокировке аккаунтов, чтобы заставить пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По словам парламентария, злоумышленники изменяли имя отправителя, поэтому сообщение было похоже на реальное уведомление от службы поддержки. В тексте аферисты пугали человека блокировкой и предлагали срочно подтвердить данные по ссылке.

Однако ссылка вела не на официальный сайт сервиса, а на фишинговую страницу. Там у пользователя запрашивали номер телефона, пароль или код подтверждения.

Шейкин отметил, что мошенники рассчитывали на тревогу и спешку. Из-за страха потерять доступ к аккаунту человек мог не проверить адрес сайта и самостоятельно передавал злоумышленникам данные для входа.

Сенатор подчеркнул, что настоящие сервисы не просят вводить пароли и коды подтверждения на сторонних страницах, поэтому любые подобные сообщения необходимо воспринимать с осторожностью.

При получении такого сообщения Шейкин посоветовал не переходить по ссылке, а самостоятельно открыть приложение или официальный сайт сервиса. Уже там можно проверить раздел уведомлений или безопасности. Если же сомнения останутся, то следует обратиться в поддержку, но только через официальные каналы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
«Не обязательно ложь»: Тина Стойилкович про любовные треугольники
12:09
Семьи убитых на Кубани аниматоров потребовали пожизненного срока для обвиняемых
12:05
Сделавшей кальян на пасхальном куличе девушке дали три года колонии
12:03
Адвокат: банки могут начать проверку денежных переводов репетиторам и внукам
11:47
«Роналду, спасибо»: Милославская и Ушаков опубликовали фото из медового месяца
11:30
Крадут данные через СМС: мошенники начали запугивать блокировкой аккаунта

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Наше все! — Куда сходить бесплатно 6 июня на Пушкинский день в Москве
Белые ночи не только в Санкт-Петербурге: где еще возникает такое явление
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео