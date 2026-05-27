Крадут данные через СМС: мошенники начали запугивать блокировкой аккаунта

Сенатор Шейкин: мошенники присылают поддельные смс о блокировке аккаунта

Мошенники начали рассылать поддельные СМС о якобы скорой блокировке аккаунтов, чтобы заставить пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По словам парламентария, злоумышленники изменяли имя отправителя, поэтому сообщение было похоже на реальное уведомление от службы поддержки. В тексте аферисты пугали человека блокировкой и предлагали срочно подтвердить данные по ссылке.

Однако ссылка вела не на официальный сайт сервиса, а на фишинговую страницу. Там у пользователя запрашивали номер телефона, пароль или код подтверждения.

Шейкин отметил, что мошенники рассчитывали на тревогу и спешку. Из-за страха потерять доступ к аккаунту человек мог не проверить адрес сайта и самостоятельно передавал злоумышленникам данные для входа.

Сенатор подчеркнул, что настоящие сервисы не просят вводить пароли и коды подтверждения на сторонних страницах, поэтому любые подобные сообщения необходимо воспринимать с осторожностью.

При получении такого сообщения Шейкин посоветовал не переходить по ссылке, а самостоятельно открыть приложение или официальный сайт сервиса. Уже там можно проверить раздел уведомлений или безопасности. Если же сомнения останутся, то следует обратиться в поддержку, но только через официальные каналы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек.

