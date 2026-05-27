«Новая реальность»: Минобороны Литвы о вторжении украинских дронов в Прибалтику

Александра Якимчук
Попадание беспилотников ВСУ в регионе зафиксировали уже несколько раз.

Почему дроны ВСУ залетают в Прибалтику

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Peter Mocsonoky

Глава Минобороны Литвы Каунас назвал дроны ВСУ новой реальностью Прибалтики

Украинские дроны на территории Прибалтики — это новая реальность для стран этого региона. Об этом заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас изданию Euronews.

«Это (беспилотники ВСУ. — Прим. ред.) новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны», — отметил министр.

Он также добавил, что вероятность повторных появлений украинских дронов в этом регионе высока. Поэтому Литва должна учитывать непростую обстановку в Прибалтике и быть готова к подобным инцидентам в будущем.

Известно, что с конца марта беспилотники уже несколько раз залетали на территорию Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь стран НАТО сделали заявление после атак дронов в Прибалтике. Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии отметили в документе, что не допускают использования своей территории и воздушного пространства для ударов по объектам в России.

Один из инцидентов с дронами на территории Латвии привел в состояние боевой готовности истребители НАТО.

