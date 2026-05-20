Двоих жителей Крыма осудили за шпионаж в пользу СБУ и госизмену

Суд в Крыму вынес приговор паре, которую обвиняли в передаче сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчину признали виновным в государственной измене, а его сожительницу — в шпионаже. Об этом пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщила в канале мессенджера МАКС.

По данным ведомства, гражданин России сам вышел на представителей украинских спецслужб, предложив им свои услуги. После этого он получил задание собирать и передавать данные о российском вооружении и военной технике, размещенных в Ялте.

К этой деятельности он привлек свою сожительницу, гражданку Украины, в июне 2024 года. Их действия пресекли сотрудники управления ФСБ России по региону.

Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его также ждет ограничение свободы сроком на один год и восемь месяцев.

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

