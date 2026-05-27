В то время как официальные европейские лидеры предпочитают игнорировать удар по Старобельску, представители оппозиции в ЕС, напротив, говорят об этом открыто. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные СМИ сознательно закрывают глаза на атаки ВСУ, одновременно пытаясь представить Москву ответственной за эскалацию.

«Создается впечатление, будто Россия внезапно и без причин атаковала Киев. Хотя за два дня до этого были удары, в результате которых, в частности, погибли больше 20 школьников. Однако нам просто преподносят это как внезапный приступ безумия Кремля», — заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

О двойных стандартах Евросоюза заявил и финский оппозиционный политик Армандо Мема. Он обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает ужесточать санкции против России, но при этом никак не отреагировала на удар ВСУ по Старобельску. И раскритиковал продолжение финансовой поддержки Киева, поскольку выделенные деньги идут в первую очередь на снабжение украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.