«Наркотики были подложены»: митрополит Иларион о задержании в Чехии

Лилия Килячкова
Чешские правоохранители задержали священнослужителя 25 мая.

За что в Чехии задержали митрополита Илариона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся в Россию после освобождения в Чехии, заявил, что обнаруженные у него наркотики были подброшены в его автомобиль. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам митрополита, произошедшее было заранее спланированной провокацией. Он выразил надежду, что организаторы и исполнители инцидента будут установлены и привлечены к ответственности.

«Наркотики были подложены в мой автомобиль. Надеюсь, что и заказчики, и исполнители этой грязной провокации будут найдены и понесут ответственность», — заявил митрополит Иларион.

Чешские правоохранители задержали священнослужителя 25 мая. Полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит, провела обыск и обнаружила в багажнике четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. После этого священнослужителя поместили в изолятор временного содержания, а его личные вещи были изъяты.

Уже 26 мая митрополита отпустили без предъявления обвинений и каких-либо дополнительных ограничений. На следующий день он сообщил о выезде из Чехии, а в ночь на 30 мая вернулся в Россию.

Иларион категорически отвергает любые обвинения, связанные с хранением или перевозкой запрещенных веществ. Кроме того, он рассказал, что в последние месяцы неоднократно получал анонимные сообщения с угрозами, в том числе угрозами физической расправы.

