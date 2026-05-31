Россиянка пострадала в результате ДТП с автобусом в Турции

Лилия Килячкова
По предварительным данным, в аварии погибли восемь человек, еще 33 получили травмы.

Гражданка России пострадала в результате крупного ДТП с пассажирским автобусом на юго-западе Турции. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Турции в Telegram-канале.

В дипмиссии уточнили, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Российские дипломаты поддерживают связь как с местными властями, так и с самой россиянкой, которой оказывается необходимая консульская помощь.

«Пострадала гражданка России <…> она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка», — сообщили в посольстве.

Авария произошла 31 мая в районе Сарайкей провинции Денизли. Следовавший из Измира в Анталью пассажирский автобус выехал на ограждение трассы Денизли — Айдын, после чего загорелся.

По предварительным данным, жертвами аварии стали восемь человек, включая водителя автобуса и девятимесячного ребенка. Известно, что погиб и отец младенца. Еще 33 человека получили различные травмы и были госпитализированы.

В настоящее время турецкие правоохранительные органы выясняют причины произошедшего. После завершения работ по ликвидации последствий движение на участке трассы было восстановлено.

