«Большая радость»: у манулов Ленинградского зоопарка Шу и Пепе родились котята

Элина Битюцкая
У пары — четверо малышей.

Фото, видео: Telegram/Ленинградский зоопарк/lenzoopark; 5-tv.ru

В День защиты детей Ленинградский зоопарк поделился радостной новостью — в семействе манулов Шу и Пепе случилось долгожданное пополнение. 

«Для отдела „Хищные млекопитающие“ это большая радость и важная победа. Манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в условиях зоопарка совсем непросто», — подчеркнули сотрудники пресс-службы зоосада.

Поскольку для Пепе это первое потомство, персонал старается лишний раз не беспокоить мать. Состояние котят проверяют максимально деликатно, не прикасаясь к ним руками.

Малыши пока остаются рядом с мамой, питаются исключительно молоком и только начинают открывать глазки. Пол новорожденных манулов пока остается загадкой — определить, кто из них самец, а кто самочка, специалисты смогут лишь тогда, когда крохи начнут выходить из логова.

Посетителей настоятельно просят не шуметь рядом с вольером, чтобы не добавлять молодым родителям стресса.

В конце апреле 5-tv.ru писал о том, как в Московском зоопарке у пары лемуров родились двойняшки.

