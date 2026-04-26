Пушистое пополнение: в Московском зоопарке у пары лемуров родились двойняшки

В Московском зоопарке у пары лемуров родились двойняшки

В Московском зоопарке у пары кошачьих лемуров родились два детеныша. Малыши появились на свет 11 марта и в данный момент им около полутора месяцев. Соответствующим видео поделилась администрация учреждения в Telegram-канале.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сотрудники пока не могут определить пол и вес детенышей, ведь это потревожит их. Все время малыши проводят рядом с матерью: она носит одного детеныша на спине, другого — на животе. Другие самки из группы также участвуют в уходе, проявляя интерес и заботу.

В первые месяцы жизни детеныши питаются в основном материнским молоком, но с двух месяцев начинают пробовать обычную пищу. Рацион взрослых животных состоит из овощей, фруктов, листьев, белковых кормов и минеральных добавок.

Это не первое потомство у пары. У них уже рождались двойняшки в 2024 году. Один из прошлых детенышей остался в основной группе, другой живет отдельно.

Самцу Барсу 16 лет, он прибыл из Новосибирского зоопарка. Самка Алаутра родилась в Москве в 2018 году и получила имя в честь озера на Мадагаскаре.

Кошачьи лемуры, также известные как кольцехвостые, обитают в природе только на Мадагаскаре и занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. Московский зоопарк участвует в программах по их сохранению и разведению.

