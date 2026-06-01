Ядовитый воздух: почему нельзя оставлять фумигатор включенным на всю ночь

В закрытой спальне концентрация химикатов достигает опасных значений.

Чем опасен включенный на всю ночь фумигатор

Химик Дорохов: нельзя оставлять фумигатор на всю ночь

Кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил, почему включенный на всю ночь электрический фумигатор от комаров может обернуться отравлением для питомцев и проблемами для здоровья человека. Об этом он рассказал Life.ru.

По словам специалиста, действующие вещества фумигатора — синтетические пиретроиды, которые парализуют нервную систему насекомых. Однако при нарушении режима использования они способны влиять и на теплокровных.

«В проветриваемой комнате площадью от 15 квадратных метров и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого человека минимальны. В маленькой комнате с закрытыми окнами, где фумигатор работает всю ночь, концентрация инсектицида может достигать опасных значений», — заявил эксперт.

Особую осторожность Дорохов призвал проявлять владельцам рыбок в аквариуме, птиц и кошек. Испаряющееся вещество оседает тонкой пленкой на поверхности воды, перекрывая доступ кислорода рыбам, а у птиц способно вызвать отек дыхательных путей. Кошки же в силу особенностей обмена веществ крайне чувствительны к пиретроидам.

Чтобы обезопасить животных, перед включением прибора их лучше вывести из комнаты, а аквариум плотно накрыть.

Химик рекомендует включать фумигатор за полчаса-час до сна, размещая не ближе метра от кровати, а затем обязательно отключать на ночь и проветривать помещение. В качестве более щадящей альтернативы можно попробовать ультразвуковые отпугиватели или эфирные масла розмарина, лемонграсса и гвоздики, хотя их эффективность заметно ниже.

