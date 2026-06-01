Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Курскую область

Дрон ударил по гражданскому автомобилю.

В селе Щекино Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданской машине погиб мирный житель. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, погибшему было 53 года.

В тот же день глава муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что в День защиты детей ВСУ вновь атаковали здание школы в Васильевке Запорожской области. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в День защиты детей украинский беспилотник атаковал гражданский объект в городе Васильевка Запорожской области. Удар пришелся по зданию начальной школы № 1. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.

По предварительным данным, атака произошла около шести утра. В результате попадания БПЛА повреждена кровля учебного заведения, пострадавших среди мирного населения нет. Балицкий назвал произошедшее военным преступлением и подчеркнул, что школа не является военной целью, а подобные удары несут угрозу мирной жизни.

На месте работают оперативные службы. Специалистам предстоит провести экспертизу конструкции кровли, после чего начнутся восстановительные работы. Местных жителей призвали соблюдать осторожность, не подходить к обломкам дрона и не трогать подозрительные предметы.

