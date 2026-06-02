В Москве задержали мошенника, бравшего деньги за доставку люксовых авто

Элина Битюцкая
Пострадали его партнеры по гольф-клубу, дилеры Rolls-Royce и других элитных марок.

Столичные оперативники задержали гражданина Германии, которого подозревают в масштабной афере с поставками дорогих автомобилей из Европы. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, злоумышленником оказался Илан Медведев, действовавший не в одиночку, — речь идет о целой группе лиц и уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Схема была проста и цинична — клиентам обещали купить и пригнать престижные иномарки, однако, получив деньги на руки, аферисты попросту исчезали.

«Как выяснилось, он брал деньги на покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию. Обманутых покупателей много, среди тех, кого я знаю, — и мои партнеры по гольф-клубу, и дилеры Rolls-Royce и других люксовых автомобилей», — указал юрист.

Адвокат также отметил, что к нему за помощью обратился близкий друг, один из дилеров марки Rolls Royce. Совместно с ним он планирует готовить гражданские иски к задержанному в рамках расследуемого уголовного дела.

«В интересах следствия разглашать подробности дела не могу, но знаю, что совсем скоро начнутся допросы и прочее», — прокомментировал ход процесса Александр Добровинский.

