Официальная работа и самозанятость: когда можно совмещать, а когда нельзя

В России можно совмещать официальную работу и самозанятость

Можно ли работать официально и по самозанятости? Да. Закон разрешает человеку иметь трудовой договор и параллельно применять самозанятость для отдельной работы с другими клиентами.

Самозанятость подходит для подработки, репетиторства, ремонта, дизайна, консультаций, съемок, IT-задач, handmade-продаж собственных изделий и других услуг без наемных работников. Основная работа при этом сохраняется: зарплата идет по трудовому договору, отпуск и больничные обеспечивает работодатель, а доход от самозанятости проходит отдельно.

Как это работает

Официальная работа и самозанятость не смешиваются. По трудовому договору работодатель удерживает НДФЛ, платит страховые взносы и оформляет трудовой стаж. По самозанятости человек сам фиксирует доход в приложении «Мой налог» и платит налог на профессиональный доход.

Ставка по самозанятости зависит от клиента. Если деньги пришли от физического лица, налог составляет 4%. Если заказчик — компания или ИП, налог составляет 6%. Приложение считает сумму автоматически.

Кому подходит

Совмещение удобно, если основная работа не закрывает все финансовые цели, а свободное время можно использовать для легальных заказов. Самозанятость позволяет проверить нишу без регистрации ИП, без бухгалтерии и без обязательных страховых взносов.

Пример: учитель официально работает в школе и как самозанятый занимается репетиторством с учениками, которые не являются его работодателем. Дизайнер работает в штате компании и берет частные заказы, если это не конкурент работодателя и не нарушает трудовой договор.

Главные ограничения

Самозанятость нельзя применять, если доход превышает 2,4 млн рублей в год. Нельзя нанимать сотрудников. Нельзя перепродавать чужие товары. Нельзя использовать самозанятость для торговли подакцизной продукцией и товаров, которые требуют обязательной маркировки.

Самозанятость не подходит, если фактически человек продолжает работать как штатный сотрудник, но оформлен как исполнитель ради экономии работодателя. В такой схеме рискуют и компания, и работник.

Работодатель и заказы

Ключевой запрет: самозанятый не может оказывать услуги своему нынешнему работодателю по НПД. Доходы от таких работ не признаются доходами от самозанятости.

Есть еще ограничение по бывшему работодателю. Если человек уволился, он не может применять самозанятость к оплате работ или услуг от этой же компании в течение двух лет после увольнения. Это правило нужно, чтобы работодатели не переводили штат на самозанятость вместо нормальной работы по трудовому договору.

Может ли начальник запретить

Сам факт самозанятости работодатель обычно запретить не может. Но ограничения возможны, если дополнительная работа конкурирует с компанией, нарушает трудовой договор, использует коммерческую тайну, ресурсы работодателя или рабочее время.

Если работа на стороне связана с той же сферой, лучше проверить трудовой договор и локальные документы. Маркетологу рискованно вести рекламу прямого конкурента. Программисту нельзя использовать код, доступы и оборудование работодателя для личных заказов.

Госслужба и силовики

Для государственных и муниципальных служащих, военных, сотрудников полиции и других силовых структур действуют отдельные ограничения. Самозанятость для них может быть запрещена или сильно ограничена из-за конфликта интересов и статуса службы.

Перед регистрацией самозанятости таким работникам нужно проверять не только налоговые правила, но и закон о своей службе.

Налоги и чеки

После оплаты самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог». Чек нужен клиенту и самому исполнителю: он подтверждает легальность дохода. Налог платится по уведомлению, которое приходит в приложении.

Если не пробивать чеки и не платить налог, доход теряет законное оформление. При долгах появятся пени и требования налоговой.

Стаж и пенсия

Самозанятость сама по себе не дает пенсионный стаж. Налог на профессиональный доход не включает обязательные пенсионные взносы. Если человек работает официально и по самозанятости одновременно, стаж идет по основной работе, потому что взносы платит работодатель.

Если официальной работы нет, самозанятый может платить добровольные взносы в СФР. В 2026 году минимальный добровольный взнос для самозанятых составляет 71 525,52 рубля. Он дает один год страхового стажа и 1,090 пенсионного коэффициента. Максимальный взнос — 572 204,16 рубля, он дает 8,720 коэффициента.

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