Не складывайте все яйца в одну корзину: зачем открывать несколько денежных вкладов

Газета.ру: россиянам стоит открыть несколько денежных вкладов на разные сроки

Хранить все накопления на одном депозите невыгодно из-за риска потерять почти весь процентный доход при досрочном снятии денег. Более рациональным вариантом может стать распределение средств между краткосрочным вкладом, годовым депозитом и государственными облигациями. Об этом Газета.ру рассказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

По словам финансиста, такая схема позволяет сохранить доступ к части денег и одновременно зафиксировать более высокую доходность на длительный срок.

Если вся сумма лежит на одном вкладе, а средства понадобятся раньше окончания договора, банк, как правило, пересчитает проценты по минимальной ставке до востребования.

«Главный недостаток одного депозита на всю сумму — отсутствие гибкости. <…> Лестничная стратегия (30% коротко, 50% на год, 20% длинно или в облигации) позволяет каждые три-шесть месяцев часть средств реинвестировать в лучшие условия. Единственный минус, что чуть больше времени понадобится на работу со вкладами», — пояснил Селезнев.

Для человека, располагающего одним миллионом рублей, эксперт предложил следующую схему. Около 300 тысяч рублей можно оставить на накопительном счете или вкладе сроком от трех до шести месяцев. Эта часть станет финансовым резервом, к которому при необходимости можно будет получить доступ быстрее.

Еще 500 тысяч рублей специалист рекомендует разместить на годовом депозите. Именно эта часть, по его словам, должна приносить основной доход.

Оставшиеся 200 тысяч рублей Селезнев предлагает направить в облигации федерального займа через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа.

В этом случае инвестор сможет рассчитывать не только на купонный доход и возможный рост стоимости бумаг при снижении ключевой ставки, но и на налоговый вычет при наличии официального дохода.

По расчетам эксперта, средняя доходность такого портфеля может составить около 12% годовых. Дополнительно инвестор способен вернуть до 26 тысяч рублей за счет налогового вычета на сумму, внесенную на ИИС.

В первый год общий результат может достигнуть примерно 14,6%. Однако в дальнейшем доходность, вероятно, будет снижаться вслед за ключевой ставкой.

Селезнев также обратил внимание, что банки обычно начинают уменьшать ставки по депозитам раньше, чем Банк России официально снижает ключевую ставку.

«К декабрю, когда ключевая ставка, по консенсусу, уйдет к 11–12%, годовые депозиты дадут 10–11%, а не 12–13%. То есть сегодня это последнее окно, чтобы зафиксировать пиковую ставку на срок от года», — отметил финансист.

При этом эксперт предостерег россиян от попыток распределять вклады между несколькими банками ради снижения налога на процентный доход. Федеральная налоговая служба учитывает совокупный доход по всем счетам и депозитам, поэтому такая схема не дает налоговой выгоды.

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