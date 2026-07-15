Скрытая причина бессонницы: как состояние печени влияет на ночной покой женщин

Daily Mail: состояние печени влияет на сон женщин

Бессонница у женщин среднего возраста может быть напрямую связана с состоянием печени, а не только с алкоголем или менопаузой. Об этом сообщило Daily Mail.

Журналистка Георгина Фуллер поделилась личным опытом прохождения медицинского обследования в лондонской клинике после того, как столкнулась с регулярными пробуждениями в три часа ночи.

Специалисты провели процедуру фибросканирования — ультразвукового исследования, которое оценивает уровень жира в тканях и степень жесткости органа.

Несмотря на то что показатели жира у героини оказались в норме, врач Серин Шеркауи отметила необходимость работы над снижением жесткости печени. Этот параметр может ухудшаться на фоне стресса и употребления спиртных напитков.

Как пояснил основатель клиники Сигги Клавиен, печень функционирует в организме как своеобразный «амортизатор», принимая на себя основной удар от эмоциональных и физических нагрузок. В периоды стресса орган перерабатывает изобилие гормонов.

Клавиен подчеркнул, что печень играет ключевую роль в контроле уровня кортизола и сахара в крови в ночное время. Если метаболическая система перегружена, происходит выброс адреналина, который и провоцирует резкое пробуждение.

По данным американских исследований, повышенная жесткость печени наблюдается примерно у 10% женщин, причем этот показатель имеет тенденцию к росту в период климакса.

Для улучшения самочувствия эксперты рекомендуют не только специализированные добавки, содержащие антиоксиданты, но и изменение образа жизни. Снижение веса всего на 7–10% способно остановить процессы воспаления и начальные стадии рубцевания тканей.

Важными факторами остаются здоровое питание, регулярные физические упражнения и ограничение употребления алкоголя, особенно в жаркий период.

Сама Георгина Фуллер после курса приема поддерживающих препаратов заметила улучшение состояния кожи и прилив сил. Однако пришла к выводу, что базовые полезные привычки и отказ от лишнего бокала вина являются наиболее эффективными методами восстановления здоровья.

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