«Мысленно поблагодарила»: Катя Лель думала о пропавшем муже на выпускном дочери

Певица Катя Лель на выпускном дочери благодарила ее пропавшего без вести отца

Заслуженная артистка России Катя Лель думала о пропавшем без вести бывшем муже Игоре Кузнецове на выпускном их дочери Эмилии. Благодарила его за ребенка и тешила надежду на возвращение супруга. Певица все еще верит, что он жив. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на fashion show «Славянский взгляд».

«Я на выпускном поблагодарила мысленно папу Эми за то, что он подарил мне такого чудесного ребенка и такую девочку, которой можно гордиться. Поэтому что я вам хочу сказать: наша жизнь настолько непредсказуемая штука, мы вообще живем и не знаем, что будет завтра. Поэтому пусть у наших детей всегда все будет хорошо», — сказала звезда.

Катя Лель признавалась журналистам — она рада Эмилия оставила идею стать артисткой. Исполнительница подчеркнула, что ее дочь никогда не давала повода ее стыдиться: ни воспитатели, ни учителя ни разу не жаловались на девочку, только хвалили и благодарили за воспитание. В детстве Эмилия мечтала пойти по стопам матери, но потом поступила в престижный лицей с химико-биологическим уклоном. Родительница довольна, потому что считает свою профессию слишком сложной.

Игорь Кузнецов и Катя Лель поженились в 2008 году, их считали одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Однако спустя 15 лет брак, державшийся на женском терпении, распался. В декабре 2023 года исполнительница объявила о разводе. По ее словам, основными причинами стали усугубившиеся проблемы Кузнецова с алкоголем и его многочисленные измены. В 2025-м экс-супруг артистки пропал во время отдыха в Ницце.

«Кто-то говорит, что он утонул, но я в это не верю. Кто-то говорит, что он жив и он скоро объявится. Поэтому все-таки мы живем надеждой», — поделилась певица.

Ранее в интервью 5-tv.ru Катя Лель заявила, что умеет справляться с бессонницей, головной болью и другими недугами— благодаря инопланетной ДНК артистка наделена исцеляющей энергией. Сверхспособности, по словам звезды, позволили ей помочь многим людям.

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