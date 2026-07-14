«Люблю хорошенькие попы»: Меньщиков про привлекательность женской фигуры

Меньщиков: округлые формы и хорошие попы у женщин — это привлекательно

Шоумен и звезда проекта «Дом-2» Степан Меньщиков любит хорошие попы у женщин. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Холод».

«Вообще женская не то чтобы полнота, а округлость форм, кустодиевские (Борис Кустодиев — русский художник. — Прим. ред.) такие — это же очень здорово. Мне очень нравится. Я люблю, чтобы попа такая была хорошенькая», — отметил шоумен.

А «скелеты», наоборот, не привлекают знаменитость. Он вспомнил времена, когда встречался с блогером и телеведущей Аленой Водонаевой. Ее часто критикуют в сети за излишнюю худобу. Однако, по словам Меньщикова, когда они были вместе, фигура экс-возлюбленной «была хорошенькой».

Шоумен посоветовал девушкам «в теле» не стремиться к стройности, а просто научиться правильно обыгрывать свою фигуру. Ведь далеко не всем, по его мнению, идет худоба.

«Вес (излишний. — Прим. ред.) вредит здоровью. Но наверняка вы видели не то чтобы там полную, но такую девочку в теле, которая решила вдруг заняться собой, на какой-то тренинг сходила, стала голодать, высохла и ********* (подурнела. — Прим. ред.)», — заметил Меньщиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Степан Меньщиков совмещает работу ведущего мероприятий с музыкальными выступлениями в московском метро. Это и приносит дополнительный доход, и помогает отрепетировать концертную программу.

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