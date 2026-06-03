«Это новаторство»: Гаврилов об экспериментах с классикой

Алексей Гаврилов: экспериментов с классикой должно быть больше

Актер Алексей Гаврилов выступил за осовременивание классических произведений в кинематографе и театре и считает, что таких экспериментов должно быть больше. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на на российской премьере фильма «Майкл».

«Мне кажется, это прекрасно. Это неожиданный подход, это новаторство. Чем больше будет экспериментов и в киносреде, и в театральной среде, тем лучше», — заявил артист.

По его словам, современные инструменты помогут дать классике новую жизнь. Гаврилов также обратил внимание на то, что эксперименты с классикой появились не на пустом месте — они связаны с большими изменениями в обществе.

«Надо, наверное, понять многим деятелям, что у нас мир изменился. Он стал более скоростным, более динамичным, более современным, креативным и свободным», — отметил Алексей.

Кроме того, актер раскритиковал подход, при котором молодое поколение обязано смотреть традиционные форматы классических постановок. Он призвал создателей учитывать предпочтения каждого, что позволит омолодить аудиторию в театрах и кино.

С мнением Гаврилова согласилась его жена, баскетболистка Катерина Кейру, которая вместе с ним посетила мероприятие. По ее словам, эксперименты с классикой помогают молодежи формировать свой вкус, напитываться идеями и креативом.

Ранее артист поддержал актера Юру Борисова и худрука МХТ имени Чехова после постановки «Гамлета». Он добавил, что критика в адрес спектакля — творческая зависть.

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