«Это новаторство»: Гаврилов об экспериментах с классикой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 32 0

Написанные несколько веков назад произведения должны обретать новую огранку, чтобы быть понятными для молодежи.

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алексей Гаврилов: экспериментов с классикой должно быть больше

Актер Алексей Гаврилов выступил за осовременивание классических произведений в кинематографе и театре и считает, что таких экспериментов должно быть больше. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на на российской премьере фильма «Майкл».

«Мне кажется, это прекрасно. Это неожиданный подход, это новаторство. Чем больше будет экспериментов и в киносреде, и в театральной среде, тем лучше», — заявил артист.

По его словам, современные инструменты помогут дать классике новую жизнь. Гаврилов также обратил внимание на то, что эксперименты с классикой появились не на пустом месте — они связаны с большими изменениями в обществе.

«Надо, наверное, понять многим деятелям, что у нас мир изменился. Он стал более скоростным, более динамичным, более современным, креативным и свободным», — отметил Алексей.

Кроме того, актер раскритиковал подход, при котором молодое поколение обязано смотреть традиционные форматы классических постановок. Он призвал создателей учитывать предпочтения каждого, что позволит омолодить аудиторию в театрах и кино.

С мнением Гаврилова согласилась его жена, баскетболистка Катерина Кейру, которая вместе с ним посетила мероприятие. По ее словам, эксперименты с классикой помогают молодежи формировать свой вкус, напитываться идеями и креативом.

Ранее артист поддержал актера Юру Борисова и худрука МХТ имени Чехова после постановки «Гамлета». Он добавил, что критика в адрес спектакля — творческая зависть.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:14
«Квартира ради нее — будет рожать»: для кого Шура купил новую квартиру
8:13
Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника
8:00
Дмитриев заявил о росте интереса зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией
7:45
Официальная работа и самозанятость: когда можно совмещать, а когда нельзя
7:39
Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА
7:30
Шок-история солиста «Иванушек»: почему Кирилл Андреев не пьет уже 25 лет

Сейчас читают

От Бразилии до Кабо-Верде: кто из РПЛ сыграет на чемпионате мира — 2026
Российские дроноводы уничтожили укрытие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Новые находки: археологи раскрывают тайны Помпей спустя две тысячи лет
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео