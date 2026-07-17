«Мягкая сила»: Вадим Галыгин рассказал, в чем ценность мультфильмов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 51 0

Актеру нравится детское кино. У него даже есть огромная коллекция DVD с картинами из разных стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущий Вадим Галыгин: мультфильмы — очень ответственная мягкая сила

Мультфильмы — очень ответственная мягкая сила. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Вадим Галыгин во время озвучивания картины «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

«Честно говоря, я очень люблю мультипликацию», — отметил телеведущий.

Вадим Галыгин признался, что у него есть огромная коллекция DVD с мультфильмами. Еще до появления YouTube он собирал диски с уникальными кинокартинами по всему миру. В его коллекции, как уточнил Галыгин, есть вся советская классика.

«Это (мультфильмы. — Прим. ред.) же очень важная, очень ответственная мягкая сила. Это передача информации. И если сейчас информация передается с какой-то ерундой, то раньше было очень ценное: «не обижай маленьких, чисти зубы, будь прилежным, будь отважным», — сказал Вадим Галыгин, добавив, что, кроме веселой ерунды, мультфильмы всегда учили чему-то хорошему.

В мультфильме «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат» Вадим Галыгин впервые попробовал себя в рэпе. Своими впечатлениями о новом амплуа он также поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. По его словам, прежде он никогда не сталкивался с подобным опытом.

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