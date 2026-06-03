Голос студии Walt Disney: двукратный лауреат «Грэмми» Пибо Брайсон умер в 75 лет

Американский певец, двукратный лауреат «Грэмми» Пибо Брайсон умер в 75 лет

Скончался американский певец Пибо Брайсон, ритм-энд-блюз и соул-исполнитель, получивший мировую известность благодаря саундтрекам к мультфильмам студии Walt Disney. Ему было 75 лет. Об этом сообщили журналисты издания Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта. Причина смерти близкими не названа, но несколькими днями ранее родственники рассказали, что он перенес инсульт.

«С разбитыми сердцами и глубокой скорбью семья двукратного обладателя премии „Грэмми“, певца, автора песен и балладника Пибо Брайсона сообщает о его кончине… Он мирно скончался в 17:00 по восточному времени вечером во вторник, 2 июня 2026 года, окруженный любовью семьи и самых близких ему людей», — сказано в заявлении.

В окружении умершего также отметили, что на протяжении 50-летнего творческого пути голос Брайсона был саундтреком к заветным моментам жизни поклонников музыки. Его песни сопровождали важные события, великие истории любви, служили утешением и вдохновением. Родные тронуты откликом на их горе, однако они попросили позволить им прожить сложный период в уединении.

Пибо Брайсон записал два абсолютных хита — дуэты с Селин Дион и Реджиной Белль из популярных фильмов Disney «Красавица и чудовище» (1991) и «Алладин» (1992) соответственно. Эти композиции принесли ему две премии «Грэмми». Обе награды были проданы артистом из-за финансовых трудностей — обязательства выплатить Службе внутренних доходов (IRS) 1,2 миллиона долларов. Однако успех музыканта не ограничивался сотрудничеством с Walt Disney. Начиная с семидесятых годов, он выпускал альбомы и синглы, создавал темы для телешоу, выступал и гастролировал.

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