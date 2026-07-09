Умерла исполнительница хита Total Eclipse of the Heart Бонни Тайлер

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 275 0

Певица стала символом рок-баллад в 1980-х.

Умерла Бонни Тайлер

Фото: www.globallookpress.com/MAGO/Alexander Raemy

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Скончалась легендарная британская певица Бонни Тайлер, чей голос стал символом рок-баллад 1980-х годов. Об этом пишет SkyNews со ссылкой на родственников артистки.

«Неожиданно ушла из жизни», — сказано в публикации на ее странице в соцсети.

Артистка скончалась минувшей ночью в одной из клиник Португалии.

Как уточнили родственники в публикации на ее странице в Facebook*, Бонни Тайлер проходила лечение от тяжелого заболевания и в мае перенесла экстренную операцию на кишечнике.

Обладательница уникального хриплого вокала трижды номинировалась на премию «Грэмми», а в 2013 году представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение». Ее композиции остаются символом золотой эпохи рока 1980-х.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британская певица Лорен Беннетт, известная по хиту «Party Rock Anthem» дуэта LMFAO, скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщили участницы группы G.R.L., в которой она также выступала. Причина смерти не раскрывается. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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