Почти четверть века, как нет в живых советского доктора Ватсона. Его сыграл народный артист РСФСР Виталий Соломин, и, если бы не инсульт, в 2026 году ему могло бы быть 84 года.

Удар настиг его в театре. Рассудительного друга Шерлока Холмса буквально на руках унесли со сцены. Актер действительно жил своей профессией, от нее, можно сказать, и умер.

В годовщину смерти Виталия Соломина 5-tv.ru собрал особые факты его биографии.

«Эдакий Станиславский» — кому подражал Виталий Соломин

Виталий Соломин родился 12 декабря 1941 года в Чите.

Семья была музыкальной: отец играл на скрипке и дирижировал, а мать-пианистка к тому же чудесно пела. Все вместе ютились в одной комнате двухэтажного деревянного дома, но Соломин особо и не замечал бедноты, рос живым и непоседливым.

Виталий был младшим ребенком. С рассудительного старшего брата Юрия брал пример, но получалось не всегда. Пока тот работал над поступлением в театральное, Виталий таскал огурцы со школьного огорода, занимался волейболом, обгонял одноклассников на легкой атлетике, собирал музыкальный ансамбль. Но, как брат, в драмкружок ходил стабильно.

Когда Юрий уехал в Москву поступать в театральный, Виталию было 11 лет.

«Тогда я завидовал своему старшему брату, который с самого начала решил, что станет артистом, и упорно шел к намеченной цели. В школе он был солистом хора. И я однажды решил своим талантом всех убить. Выучил слова одной детской песенки, но когда заиграла музыка, не смог от волнения издать ну хоть какой-то похожий на песню звук. Вот таким был мой первый выход на сцену», — признавался Соломин в одном из немногих сохранившихся интервью.

Конкретно это опубликовал Малый театр — тогда, в детстве, Виталий и представить не мог, что прослужит там с 1963 по 2002 годы.

Соломин, как и брат, в итоге надумал быть актером, но комиссия в Чите даже не пропустила его в первый тур.

«Потом я поехал в Москву поступать в театральное училище им. Щепкина. Там со мной в первый и последний раз в жизни занимался брат. Помню, как он сидел с важным видом, закинув ногу на ногу, и слушал меня. Эдакий Станиславский… Не кормил даже специально», — улыбался Соломин.

Приемную комиссию тогда возглавляла великая актриса Вера Пашенная, которая когда-то уже принимала экзамены у Юрия. Увидев в документах знакомую фамилию, она спросила у парня, кем он приходится тому самому Соломину. Виталию повезло — он практически сразу услышал заветное «Берем!».

«Даже вредный» — как Виталий Соломин раскрывался в профессии

Уже на втором курсе Виталий начал репетировать в Малом театре, где прослужил долгие годы. Его однокурсниками были будущие звезды советского экрана: Михаил Кононов, Олег Даль и Виктор Павлов.

«Есть люди, у которых я учился. Опытные, профессиональные преподаватели. Но сказать о ком-либо, что я ему чем-то обязан, я не могу», — рассказывал Соломин.

В кино актер пришел совсем молодым — на третьем курсе снялся в эпизоде у Марлена Хуциева, а через несколько лет сыграл несколько сцен в мелодраме «Женщины».

«Через несколько дней после начала ее проката я понял, что такое популярность. Это очень важно — приспособиться к новому видению себя со стороны окружающих», — признавался актер.

Несмотря на амплуа мягкого и добродушного героя, в реальной жизни Виталий Соломин так и остался той самой противоположностью усердному и примерному Юрию. Он мог хмуро пройти мимо друга, не поздоровавшись, а через час уже весело шутить.

Ходили слухи даже об их вражде. Однако после перехода Виталия из Малого театра в Театр имени Моссовета из-за разногласий с руководством он вернулся обратно, именно когда худруком стал его брат Юрий.

«У меня очень тяжелый характер. Я упрямый, а порою даже вредный», — признавал младший Соломин.

«Замечательное это вранье» — как из Виталия Соломина получился легендарный Ватсон

Актер Виталий Соломин доктор Ватсон: биография, факты. Фото: Кадр из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство», реж. Игорь Масленников, 1979 г.

На роль доктора Ватсона режиссер Игорь Масленников изначально планировал пригласить народного артиста СССР Олега Басилашвили, но судьба распорядилась иначе. Однажды Масленников увидел Соломина с наклеенными усами и был поражен сходством.

«С этой фотографии на меня смотрел вылитый Конан Дойл в молодости. Это была порода эдинбургских англичан — рыжеватых, курносых, веснушчатых», — писал Масленников в мемуарах.

Но утвердить кандидатуру оказалось непросто: члены худсовета считали, что у актера слишком русская «курносая физиономия», не подходящая для английского героя.

Масленников настоял на своем и сумел убедить комиссию, что Соломин идеально впишется в образ. Да и ведь внешность Ватсона нигде не была описана.

«Шерлока Холмса» зачитывают до дыр люди всех возрастов во всех странах мира. В каждом из нас живет ребенок. В процессе съемок «Холмса» мы поняли, насколько неправдоподобны многие детали, казалось бы, логичного повествования. Снимая, например, «Пеструю ленту», мы обнаружили, что никакими силами нельзя заставить змею проползти по шнуру. Это просто противоречит ее природе. И так — во всех новеллах. Но читаешь ведь, не отрываясь и веря? Как ребенок. Одним словом, замечательное это вранье — Холмс и Ватсон», — ностальгировал Соломин.

«Мне было стыдно» — кому изменял Виталий Соломин и кто изменял ему

Женат Соломин был дважды. В 22 года — на актрисе Наталье Рудной — они познакомились на студенческом спектакле и в 1963 году оформили отношения.

Она происходила из семьи известного журналиста, а Соломин оставался провинциалом из Читы. Так и вышло, что взгляды на жизнь не совпадали, да и актер постоянно подозревал возлюбленную в неверности. Рудная любила внимание мужчин, Соломин мечтал о крепкой семье и домашней жене.

Через пять лет союз распался. После развода купленная им кооперативная квартира досталась Рудной, а Соломин ушел с маленьким чемоданом и большим разочарованием в любви и браке.

Все изменилось в 1969 году, когда Виталий познакомился с актрисой Марией Леонидовой на пробах к фильму «Городской романс». Мария, на восемь лет моложе его, тогда окончила Текстильный институт и работала художником‑модельером. Ассистентка режиссера заметила ее на улице и пригласила на пробы — в итоге Мария получила главную роль, а Соломин в картину вообще не попал.

Но красавицу артист запомнил и долго добивался ее расположения: летал к ней на съемки в другой город, дарил цветы. Вскоре они поженились. После свадьбы Соломин поставил условие: Мария должна оставить актерскую карьеру. Только один раз они снимались вместе.

«По сценарию мы должны были поцеловаться. И это доставило нам немало хлопот. Знаете, с любой женщиной поцелуюсь перед камерой, если это необходимо. И сделаю это совершенно спокойно, но с женой!.. Мне было стыдно. Ведь это только наше, интимное», — вспоминал артист.

При этом за самим Соломиным замечали романы на съемках «для вдохновения». Самый долгий случился с народной артисткой РФ Еленой Цыплаковой — актер обещал жениться, но так и не сделал этого. Позже у него был роман с народной артисткой России Светланой Амановой.

Мария Соломина нашла в себе силы простить измены, родила мужу двух дочерей. Их брак продлился до конца жизни актера.

«Люблю все, что связано с театром» — как Виталий Соломин ушел из жизни

В 2002 году Виталия Соломина не стало. С ним случился инсульт прямо во время спектакля, после первого акта.

«Я очень люблю все, что связано с театром. Люблю участвовать в создании декораций, костюмов, вообще реквизита. Мне нравится ставить трюки», — говорил он.

За несколько лет до трагедии он перенес микроинсульт, который тщательно скрывал даже от родных. Актер давно страдал гипертонией, но продолжал выходить на сцену и играть.

После инсульта он около месяца лежал в больнице, находился в коме, иногда выходил из нее, но так и не выздоровел. Виталий Соломин скончался 27 мая на 61-м году жизни.

«Он загнал себя, перегрузил. И не только работой — они с супругой Машей тогда купили дачу. Начали перестраивать старый дом, Виташа мечтал сделать себе кабинет. Плюс преподавал, снимался, играл в театре. И надорвался в попытке заработать денег для семьи», — позже рассказывал его друг, актер Василий Ливанов.

Всего за свою карьеру актер сыграл более 50 ролей в кино и 30 театральных ролей. Он успел побывать и режиссером, и сценаристом, покорил как театральные подмостки, так и телеэкраны.