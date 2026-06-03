Прорыв в медицине: новая вакцина снижает риск смерти от рака кожи почти на 50%

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Ученые представили метод терапии меланомы, показавший высокую эффективность в долгосрочной перспективе.

Как лечат рак кожи меланому: как не допустить рецидив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Yahoo News: новая вакцина снижает риск смерти от рака кожи почти на 50%

Риск возвращения болезни или летального исхода у пациентов с тяжелыми формами меланомы сокращается на 49% благодаря применению новой персонализированной мРНК-вакцины в сочетании с иммунотерапией. Об этом сообщило Yahoo News со ссылкой на данные исследования KEYNOTE-942.

Препарат под названием интисмеран аутоген (intismeran autogene) разработан компаниями Merck и Moderna. В ходе испытаний второй фазы специалисты в течение пяти лет наблюдали за состоянием 157 добровольцев, у которых ранее хирургическим путем были удалены опухоли на третьей и четвертой стадиях заболевания.

Суть инновационного лечения заключается в индивидуальном подходе к каждому больному. Терапия создается на основе уникальных мутаций, выявленных в конкретной опухоли пациента.

Это позволяет «обучить» иммунную систему распознавать и атаковать клетки рака более эффективно. Как отметил доктор Кайл Холен, полученные данные подтверждают потенциал мРНК-технологий в обеспечении длительного и устойчивого эффекта при лечении меланомы высокого риска.

По словам медиков, интисмеран хорошо переносится организмом. Побочные эффекты, такие как усталость, озноб и головная боль, являются управляемыми. Сейчас комбинированная терапия проходит завершающую третью фазу клинических испытаний для подтверждения результатов.

Старший вице-президент Merck Марджори Грин подчеркнула, что для пациентов на поздних стадиях рака кожи угроза рецидива после операции остается крайне высокой, поэтому создание вакцины, способной закрепить результат хирургического вмешательства, является важной вехой.

Компании планируют изучить эффективность мРНК-платформы и при других типах трудноизлечимых злокачественных новообразований. Исследователи рассчитывают, что устойчивость терапевтического эффекта, сохраняющаяся на протяжении пяти лет, позволит изменить стандарты оказания помощи онкобольным во всем мире.

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