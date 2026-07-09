Семь опухолей: женщине пришлось родить на 9 недель раньше из-за онкологии

Mirror: женщине пришлось родить на 9 недель раньше из-за запущенной онкологии

Женщина была вынуждена пойти на экстренное кесарево сечение на 31-й неделе беременности, чтобы немедленно приступить к лечению запущенной онкологии. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, 34-летняя британка узнала о наличии семи опухолей в головном мозге после внезапного припадка. Врачи установили, что это метастазы из-за рака груди, который пациентка победила три года назад.

Операция по родоразрешению стала единственным шансом спасти жизнь матери, так как промедление с терапией было недопустимо.

Новорожденный мальчик, получивший имя Арло Атлас Сирус. Он весит чуть меньше двух килограммов и находится в отделении интенсивной терапии.

Британка призналась, что из-за предстоящего курса радиотерапии и химиотерапии она опасается даже прикасаться к сыну.

«Когда я вижу Арло, все тревоги исчезают, я забываю о кесаревом сечении и об опухолях», — поделилась своими чувствами женщина.

Она добавила, что эта беременность фактически спасла ей жизнь, так как без нее она могла долго не замечать развитие болезни.

Сейчас женщина готовится к облучению, которое назначено на середину июля, и переживает из-за возможных когнитивных последствий лечения.

История британки осложняется тем, что в 2021 году она уже прошла через тяжелое лечение рака молочной железы, включая восемь операций. Тогда врачи утверждали, что она больше не сможет иметь детей, поэтому появление Арло семья считает настоящим чудом.

У нее также есть трое старших сыновей в возрасте от восьми до 18 лет. Чтобы поддержать многодетную мать в борьбе, ее друзья организовали сбор средств.

Сама женщина, работающая коучем и моделью, подчеркнула, что поддержка близких и незнакомых людей дает ей силы просыпаться каждое утро и верить в выздоровление, несмотря на риск потери памяти или зрения после процедур.

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