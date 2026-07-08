Опасно не только для легких: какими видами рака рискуют заболеть курильщики ​

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 70 0

Вредная привычка способна затрагивать разные органы.

Какими видами рака могут заболеть курильщики ​

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oleksandr Latku

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Онколог Каприн: с курением связано развитие опухолей полости рта и пищевода

Курение связано с повышенным риском развития сразу нескольких видов онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, вред от табака не ограничивается только поражением легких. У курильщиков также выше вероятность возникновения опухолей полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и других органов.

«Отдельно стоит сказать о курении. Это фактор риска не только рака легкого. С курением связано развитие опухолей полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и целого ряда других локализаций», — сказал Каприн.

Каприн подчеркнул, что профилактика рака во многом зависит от регулярных обследований, которые необходимо проходить с учетом возраста и рекомендаций врачей. Он обратил внимание, что многие виды злокачественных новообразований на ранних стадиях развиваются без явных симптомов.

По словам онколога, своевременное выявление заболевания значительно повышает вероятность успешного лечения. В некоторых случаях обнаружение опухоли на начальном этапе позволяет ограничиться одним видом терапии без длительного и тяжелого курса лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербург может первым в России ввести полный запрет на продажу вейпов. Ожидается, что ограничения начнут действовать с начала 2027 года. Одной из причин возможного запрета называют рост заболеваемости среди подростков, связанный с употреблением курительных смесей. Отмечается, что в ряде случаев увлечение вейпами приводит к тяжелым последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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