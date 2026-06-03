Реплики на лицах актеров: Марлон Брандо отказывался учить сценарий «Крестного отца»

Марлон Брандо отказывался учить сценарий «Крестного отца»

Легендарный актер Марлон Брандо, получивший «Оскара» за роль дона Корлеоне, создал один из самых запоминающихся образов в истории кино. Однако мало кто знает, что съемки фильма «Крестный отец» были настоящим испытанием для режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Причина — Брандо наотрез отказывался заучивать реплики. Подробнее об этом в материале 5-tv.ru.

Почему Брандо не хотел учить текст

Вопреки ожиданиям съемочной группы, Брандо считал, что механическое заучивание слов убивает естественность актерской игры. Он полагал, что, не зная точно своих реплик, сможет вести себя более органично и правдоподобно.

Его метод заключался в том, чтобы импровизировать и реагировать на партнеров по сцене в моменте, а не воспроизводить зазубренный текст.

В своей автобиографии «Песни, которым меня научила мама» (опубликованной посмертно в 2025 году) актер объяснял такой подход.

«Когда я не знаю точно, что скажу, мои глаза более свободны, потому что они ищут реплики. Я не предрешен, и я могу по-настоящему слушать, не думая о следующей строке», — написал он.

Как режиссер вышел из ситуации

Для Фрэнсиса Форда Копполы это стало настоящей головной болью. Чтобы спасти съемки, режиссер пошел на хитрость: карточки с текстом были спрятаны по всей съемочной площадке.

Некоторые из них были приклеены прямо к лицам и груди других актеров, чтобы Брандо мог считывать реплики прямо во время дубля, не отвлекаясь от игры.

Именно этот нестандартный метод, по мнению историков кино, позволил создать ту самую фирменную, чуть рассеянную манеру речи дона Корлеоне,. Она и стала визитной карточкой персонажа и принесла актеру второго в его карьере «Оскара». Однако он отказался от награды в знак протеста против политики Голливуда в отношении коренных американцев.

Легендарная сцена с головой лошади

Несмотря на пренебрежение к тексту, к гриму Брандо подошел со всей серьезностью. Легендарные накладные щеки и впалый рот дона Корлеоне были его идеей.

Также он настоял, чтобы в сцене с продюсером Джеком Вольцем в его постели оказалась настоящая отрубленная голова лошади. Для этого использовали останки животного, которого отправили на скотобойню.

Когда Вольц узнал, что голова настоящая, он пришел в ужас. В фильм попала его неподдельная, а не постановочная реакция.

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