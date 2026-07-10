«Последний шанс побыть мальчиком»: Том Холланд объявил о новой главе в карьере

Том Холланд объявил о новом этапе в карьере

Британский актер Том Холланд признался, что роль Телемаха в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея» стала для него символическим рубежом в карьере. По словам звезды «Человека-паука», он понимает, что больше не сможет играть юных героев, и теперь готов к новому этапу. Об этом сообщило People.

«Это был мой последний шанс сыграть мальчика. Для меня это начало новой главы», — отметил 30-летний актер.

Холланд исполнил роль Телемаха — сына Одиссея, которого сыграл Мэтт Деймон. Актер признался, что работа с режиссером Кристофером Ноланом стала одним из самых важных событий в его профессиональной жизни.

Кроме того, «Одиссея» вновь объединила Холланда на съемочной площадке с его супругой Зендеей. Актриса сыграла богиню Афину.

По словам Холланда, именно Нолан предложил пригласить ее в проект, а сам актер решил до последнего сохранить это в тайне и устроить жене сюрприз.

В актерский состав картины также вошли Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Лупита Нионго и другие звезды.

Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля.

После напряженного графика, включавшего съемки «Одиссеи» и нового фильма о Человеке-пауке, Холланд также сообщил, что планирует взять длительный перерыв в работе. По его словам, актеру важно вовремя останавливаться, чтобы избежать профессионального выгорания.

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