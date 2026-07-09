Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин снимется в российском кино

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 180 0

Выход ленты на экраны ожидается в феврале 2027 года.

Керем Бюрсин впервые снимется в российском кино

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Cinzia Camela / LiveMedia

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Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин впервые примет участие в российском кинопроекте. Как стало известно 5-tv.ru, актер получил главную роль в мелодраме «Любовь вне расписания».

Съемки картины начнутся осенью 2026 года в Стамбуле. В настоящее время создатели фильма занимаются подготовкой к производству, которое запланировано на октябрь. Выход ленты на экраны ожидается в феврале 2027 года.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что фильм расскажет о непростых взаимоотношениях двух людей, чьи чувства окажутся сильнее внешних обстоятельств.

Для Бюрсина эта работа станет первым опытом в российском кино. Актер, получивший мировую известность благодаря своим проектам, считает участие в новой картине важной вехой в профессиональном пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начались съемки фильма-сказки «Садко» режиссера Ивана Оганесова. Главную роль в картине исполнит Антон Рогачев, известный по сериалу «Этерна». Он сыграет новгородского гусляра Садко, который после долгих странствий возвращается в Великий Новгород и встречает княжну Любаву в исполнении Анны Пересильд.

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