Зрелищный и масштабный: как снимают российско-китайский фильм «Черный шелк»

Звездный актерский состав, грандиозные декорации и уникальные спецэффекты. Команда международного блокбастера «Черный шелк» отправилась в Китай, чтобы воссоздать на экранах атмосферу Шанхая 1930-х годов. Это продолжение другой совместной российско-китайской работы, «Красный шелк». Фильм, созданный при участии Национальной Медиа Группы собрал у экранов миллионы зрителей в нашей стране, и еще больше — в Поднебесной.

Новый проект обещает стать еще более ярким и масштабным. В этом убедился корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Он передает из Китая.

Это великая китайская киностудия — Hengdian World Studios. Одна из самых больших в мире. И как в китайской мудрости, здесь все готово, кроме восточного ветра — храмы и дворцы, города и деревни разных эпох построены в масштабе один к одному. Круглые сутки снимают кино, а по выходным еще и туристов пускают.

Этот эпизод снимаем только ради красоты. Девушки стоят здесь для того, чтобы туристы подходили к ним и фотографировались. Но, по-моему, каждый, кто становится рядом, только портит композицию.

И именно здесь проходит один из самых ярких этапов съемок фильма «Черный шелк». Эту драку Александр Самохвалов специально поставил для нас минут за пять. Схватки в детективном экшне «Черный шелк», конечно, динамичнее и неожиданнее, но пришлось серьезно поработать.

«Если вы бьете или там стреляете в китайца, он сделает так: „аааа!“ и упадет. А наш режиссер говорит: не-не, Саня, это чересчур. Мне надо, чтобы — бум!» — рассказал постановщик трюков Александр Самохвалов.

Закрученный сюжет, яркие декорации — все по высшему киноразряду.

Вот это одна из самых сложных по организации сцен фильма. Участвуют несколько сотен человек массовки. Сначала солдаты должны пройти по мосту, потом несколько лодок проплыть в канале. После этого камера переходит на одну из главных героинь — сейчас в кадре Чжен Ханьи.

Сцены сменяются одна за одной. Вот грузят мешки в пригороде. А вот — сияющая жизнь центра. Шанхай 1930-х годов — «город контрастов». Сюда доставляют загадочный груз, за которым охотятся иностранные разведки и который притягивает к себе опасных людей. Таких, как персонаж, которого играет Александар Радойичич. Он светский лев и торговец оружием.

«Тут зло не прячется в тени, а просто спокойно смотрит в глаза, улыбается, шутит, но внутри он опасный», — поделился актер Александар Радойичич.

Персонаж Сергея Аненкова менее опасный на первый взгляд — французский репортер. Ради роли пришлось освоить архаичную технику.

«Мне показали впервые в жизни, как это делать. И я, меняя лампочку, случайно нажал кнопку. Обожгло пальцы, ослепило глаза. И на какое-то время я понял: ага, так делать не надо», — рассказал актер Сергей Аненков.

В перерывах он потом показывал диковинку молодым китайским коллегам.

— Вы объяснили, что фотографию сразу не увидишь?

— Oh, you know that after you take a photo, there is no display?

— No!

Здесь все детали на своих местах. Масштабный и сложный проект. «Черный шелк» — продолжение «Красного шелка». Фильм создает Национальная Медиа Группа. Прокатом займется «НМГ Кинопрокат».

«В прошлом году, как раз во время визита президента Путина в Китай в сентябре, мы проводили премьеру фильма „Красный шелк“, и он стал самым успешным российским фильмом за рубежом в 2025 году. А сейчас, вот прямо в эти дни, в Китае проходят съемки уже продолжения „Красного шелка“ — фильма „Черный шелк“», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«По масштабам китайских съемок „Красный шелк“ был „пробничком“, а „Черный шелк“ — это уже бóльшие объемы», — отметил генеральный продюсер Вадим Быркин.

Мы записывали это интервью рядом со знакомыми улицами — декорациями, где снимали «Красный шелк». Не удержались — повторили несколько классических кадров.

Героиня выбегает по балкону, ищет выход, находит, дальше видит лестницу и очень быстрый спуск. Злодей забегает, выламывая дверь ногой. Героиня выхватывает нож, рубит один канат, потом другой — и убегает.

Результат потом показали исполнительнице одной из главных ролей — Чжен Ханьи.

— Прикольно.

Она удивляется простым вещам, но съемки потребовали серьезных перевоплощений.

— В жизни я очень светлая девушка, а в фильме у меня часто такое лицо.

«Черный шелк» станет более зрелищным, более масштабным. Цель — превзойти успех предыдущей картины, «Красный шелк». В Китае для этого сделали все, строго по канонам китайского кинопроцесса: благовония, повороты и яркий старт.

В Китае не бьют тарелку. Здесь сдергивают красную — обязательно красную — ткань с камеры. После этого считается, что съемки торжественно начались.

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