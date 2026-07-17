Востребованы универсальные сюжеты: кино на какие темы хотят смотреть в России

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Соответствующее исследование провела Национальная Медиа Группа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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В России хотят смотреть кино про любовь, дружбу и семью

Сегодня стало известно, какое кино чаще выбирают зрители. Национальная Медиа Группа провела свое исследование, его результаты представили на Российской креативной неделе.

Более 80% выбирают отечественные фильмы, которые поднимают важные темы и расширяют кругозор. И наибольший отклик находят те сюжеты, где затрагивают понятные традиционные ценности — про любовь, семью и дружбу, и даже когда автор говорит о жизненных трудностях честно и просто.

«Западный контент часто не является приемлемым для очень многих культур, тот контент, который производится в последнее время. Все больше интереса вызывает тот контент, который несет понятные традиционные, понятные абсолютному мировому большинству ценности. И конечно, там востребованы универсальные сюжеты — про дружбу, про семью, про любовь», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Кроме того, Светлана Баланова рассказала о новом проекте, над которым НМГ работает прямо сейчас, причем вместе с сербскими партнерами. Это «Альпийская баллада» по знаменитому произведению Василия Быкова — о событиях, которые происходят во время Великой Отечественной войны.

В съемках задействован звездный актерский состав. И проект обещает быть успешным как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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