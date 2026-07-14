Paramount Pictures перезапустит «Кошмар на улице Вязов»

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 41 0

Наследники кинорежиссера Крейвена выступят продюсерами картины вместе с юристом Марком Тобероффом.

Голливудская студия перезапустит «Кошмар на улице Вязов»

Фото: www.globallookpress.com/KPA

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Голливудская студия Paramount Pictures приобрела права на оригинальный сценарий хоррора Уэса Крейвена 1984 года «Кошмар на улице Вязов» для американского рынка. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Проект будет реализован под новым жанровым лейблом Paramount Primal.

Вдова режиссера Ия Лабунка заявила, что студия планирует представить обновленную версию картины новому поколению зрителей. Детали предстоящего ремейка пока не раскрываются. Наследники Крейвена выступят продюсерами картины вместе с юристом Марком Тобероффом.

«Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают свое законное место в культурном каноне», — заявила вдова Крейвена Ии Лабунки.

Первый фильм «Кошмар на улице Вязов», вышедший в 1984 году, стал одним из самых известных хорроров в истории кино. Главную роль культового убийцы Фредди Крюгера исполнил Роберт Инглунд, а для молодого Джонни Деппа эта картина стала одной из первых заметных работ.

По сюжету дух серийного убийцы преследует подростков во сне: если Крюгер убивает человека в сновидении, тот погибает и в реальности. Главная героиня постепенно раскрывает страшную тайну, которую скрывали ее родители.

Как ранее писал 5-tv.ru, съемки сериала НВО по «Гарри Поттеру» сопровождаются чередой скандалов. Проект уже покинула юная актриса Грейси Кокрейн (Джинни Уизли), что потребовало срочного рекастинга, а актер Паапа Эссиеду (Северус Снейп) получил расистские угрозы расправы, из-за чего продюсеры были вынуждены усилить охрану артистов. Однако на этом трудности создания проекта не заканчиваются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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