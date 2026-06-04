Германия впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН

Германия впервые не смогла получить место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН. Коалиция Фридриха Мерца одержала сокрушительное поражение прямо в первом раунде. Причем обошли Берлин не только привычные конкуренты внутри Европы, но и страны, которые обычно в таких соревнованиях даже не фигурируют. Дополнительным унижением было то, кто и как это объявил. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин оценил реальный политический вес Германии.

Весь мир буквально против Мерца. Эту унизительную для Берлина новость сообщает та самая Анналена Бербок — рупор антироссийской политики. Издевательская ирония. Вот уже и в ООН немецкая военщина оказалась ни с чем, уступив и ближайшим соседям, и таким странам, как Зимбабве.

— Австрия, Португалия, Тринидад и Тобаго, а также Зимбабве избраны непостоянными членами Совета Безопасности на двухлетний срок.

Голосование в Генассамблее — как первый открытый вотум недоверия германскому канцлеру. Даже внутри западной группы за его страну не нашлось голосов.

«Очевидно, что этот результат — настоящее разочарование. Это горькое поражение. Я говорил об этом заранее. Конкуренция была очень напряженной», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Но какой же конкуренции не выдержало ведущее, как думалось, государство Евросоюза? Германия потерпела поражение в первом же туре от Португалии и Австрии.

Никакая особая немецкая ответственность за мир с оружием в руках оказалась не нужна. Победа нейтралитета и внеблокового статуса над воинственностью.

«Мы относимся к этой обязанности очень серьезно. Спустя 15 лет после объявления своей кандидатуры Австрия сегодня была избрана в Совет Безопасности ООН», — отметила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Два места непостоянных членов в Совбезе, конечно, не дают власть уровня России, Китая или США, но это действительно доступ в самый закрытый политический клуб мира. Реальное процедурное влияние.

В подаче европейских СМИ уже читается именно удар по правительству Мерца.

«Для канцлера Мерца и главы МИД ФРГ Вадефуля это тяжелый удар по попытке снова вывести Германию на международную сцену как важного игрока», — пишет Die Welt.

Австрийцы вообще подали это как победу над немцами без стеснения: «Германия осталась ни с чем».

Особенно болезненно, что в преддверии голосования Мерц пытался заручиться поддержкой ключевых евросоюзников. А уже на следующий день все усилия обернулись полным международным провалом.

Дипломатический плевок в момент исключительной слабости Фридриха Мерца и череде прочих немецких неурядиц, когда под самим канцлером кресло зашаталось.

Внутри самой германской коалиции не стихают слухи о возможной рокировке канцлера, который своей политикой тянет весь кабинет на дно. На публичных мероприятиях Мерца уже освистывают.

ARD-DeutschlandTrend фиксирует эпохальный обвал рейтинга: всего 13% довольны работой — худший результат для правительства после первого года работы за всю историю этого опроса.

Настолько все плохо, что ультраправая «Альтернатива для Германии» стабильно опережает правящую ХДС/ХСС. И вот теперь еще и крах амбиций вернуть себе хоть какой-то геополитический вес.

«Это, конечно, связано с конфликтом на Украине и поддержкой украинского режима, но также и с другими процессами внутри самой Германии. Возникает вопрос: можно ли доверять людям в структуре, которые даже не способны решить собственные проблемы? Или которые ввязываются в иностранные конфликты так, будто это какое-то приключение?» — заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Даже статус Германии как одного из крупнейших финансовых доноров Организации Объединенных Наций не заставил большинство стран проголосовать в пользу Берлина. Мировое влияние не покупается за взносы, и в ближайшие два года немецкие дипломаты не получат даже временный пропуск к главному международному столу.

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