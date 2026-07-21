Россиянка привезла из ОАЭ украшения на 36 млн рублей и не задекларировала их

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Алена Куликова
Алена Куликова 78 0

Прилет в Москву обернулся для пассажирки уголовным разбирательством.

Фото, видео: Пресс-служба ФТС России; 5-tv.ru

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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни во время контроля в «зеленом» коридоре VIP-зала обнаружили у 46-летней россиянки незадекларированный товар. Общая стоимость ценностей составила около 36 миллионов рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе.

В багаже и ручной клади находились изделия известных мировых ювелирных домов, включая Cartier, Bulgari, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и другие. Она также перевезла брендовые аксессуары и обувь. Женщина не задекларировала их в установленном порядке, хотя обязана была это сделать при ввозе дорогостоящих товаров.

«Экспертиза подтвердила, что все изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров, берилла», — рассказала сотрудник пресс-службы ФТС России Карина Сырбу.

Сама пассажирка утверждала, что считала все вещи личными и не была знакома с требованиями таможенного законодательства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Однако впоследствии его прекратили: россиянка признала вину, перечислила в бюджет девять миллионов рублей таможенных платежей и дополнительно возместила причиненный ущерб в двукратном размере — более 18 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили в одной из посылок жуков и скорпионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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