Москвича арестовали за прогулку по Красной площади с козленком

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 225 0

За мелкое хулиганство мужчине назначили пять суток административного ареста.

Мужчину арестовали за прогулку с козлом

Фото: 5-tv.ru

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Вечерний променад по Красной площади обернулся для жителя Москвы административным арестом. Мужчина вывел на прогулку по достопримечательности домашнего козла, при этом, как установил суд, громко нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. Инцидент произошел вечером 18 июля.

Фото: 5-tv.ru

Тверской районный суд Москвы рассмотрел материалы дела и признал жителя Москвы виновным в мелком хулиганстве по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. За устроенную выходку мужчине назначили пять суток административного ареста.

В суде отметили, что выгуливать домашних животных на Красной площади запрещено, а нецензурная брань в общественном месте стала дополнительным основанием для привлечения нарушителя к ответственности. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ленинский районный суд Краснодара арестовал двух хулиганов из Краснодара. Один из них получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора.

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