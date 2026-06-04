Аэрофлот и VK договорились о стратегическом сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения компании планируют разрабатывать, внедрять и совместно продвигать цифровые продукты.

Отдельное направление сотрудничества — совершенствование бизнес-процессов Аэрофлота с использованием решения VK Business Analytics от VK Tech. Проект включает создание системы процессной аналитики, разработку методологии и достижение целевых метрик по оптимизации процессов.

VK предоставит Аэрофлоту доступ к рекламным и маркетинговым платформам для продвижения сервисов авиакомпании и работы с клиентами. Компании будут совместно развивать ИИ-инструменты и решения на базе больших данных для повышения качества клиентского опыта.

Аэрофлот намерен использовать бизнес-инструменты МАКС: мини-приложение и чат-бот, для развития информационного канала и предоставления новых возможностей для пассажиров.

«В условиях стремительно меняющейся транспортной отрасли и увеличения требований к качеству обслуживания, использование передовых технологий становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности. Внедрение системы бизнес-аналитики от VK Tech позволит нам оптимизировать ключевые процессы, а использование сервисов экосистемы VK — рекламных платформ, а также бизнес-инструментов MAX — даст возможность более эффективно взаимодействовать с пассажирами», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Для авиационной отрасли также как и для ИТ важны скорость, надежность и устойчивость цифровых решений. Мы рады объединить усилия с Аэрофлотом и вместе создавать и развивать уникальные сервисы, которые помогут пассажирам авиакомпании чувствовать себя защищенно и уверенно. Рассчитываем, что наша совместная работа в сфере цифровизации клиентского опыта, процессной аналитики, больших данных и ИИ поможет Аэрофлоту повысить эффективность и вывести клиентский опыт на еще более высокий уровень», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Первым практическим шагом в рамках меморандума стало подписание договора с ООО «ВК Цифровые Технологии». ПАО «Аэрофлот» и ООО «ВК Цифровые Технологии», компания, входящая в состав российской технологической корпорации VK, будут совместно внедрять инновационные инструменты бизнес-аналитики.

Договор о реализации проекта Process Mining на полях ПМЭФ подписали заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО «Аэрофлот» Илья Перфильев и генеральный директор ООО «ВК Цифровые Технологии» Павел Гонтарев.

Цель проекта — обеспечить передовой уровень цифровизации в бизнес-процессах крупнейшего российского авиаперевозчика с помощью внедрения актуального решения.

Process Mining или процессная аналитика — стратегическая инициатива Аэрофлота, направленная на повышение эффективности ключевых процессов. Результат обеспечивается за счет управления на основе данных и анализа цифровых следов. Ожидаемый эффект — рост операционной эффективности бизнеса и формирование культуры непрерывного совершенствования, которая будет опираться на точные и системные данные.

Партнерство компаний объединит отраслевую экспертизу ПАО «Аэрофлот» и технический потенциал ООО «ВК Цифровые Технологии», создавая основу для внедрения передовых бизнес-решений в авиационную отрасль страны.

VK — крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются 97% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Группа «Аэрофлот» — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2025 году Аэрофлот перевез 29,5 млн пассажиров, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,3 млн.

Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира: работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.

Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности регионов России, трудоустройство граждан и профессиональное развитие сотрудников. Группа «Аэрофлот» поддерживает российское авиастроение, выступая крупнейшим заказчиком отечественных пассажирских самолетов.

Аэрофлот постоянно развивает маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.