Владимир Путин передал все службы тыла Минобороны РФ «в одни руки»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 2 137 0

Глава государства подчеркнул, что принял такое решение по предложению Андрея Белоусова.

Кто такой генерал Валерия Солодчук чем известен биография

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин назначил Валерия Солодчука на должность главы службы тыла Минобороны

Президент России Владимир Путин назначил генерала Валерия Солодчука на должность главы службы тыла Минобороны. Об этом стало известно в ходе встречи с руководством ведомства.

Глава государства заявил, что по предложению министра обороны РФ Андрея Белоусова принял решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все службы тыла. Путин подчеркнул, что в современных условиях это вполне боевая работа.

«И на должность по этому направлению назначен, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», — сказал президент.

Что известно о генерале Валерии Солодчуке

Валерий Солодчук — российский военачальник, генерал-полковник и командующий войсками Центрального военного округа. На этот пост он был назначен 15 мая 2025 года.

Будущий офицер родился 24 марта 1971 года в Астрахани. Военное образование получил сначала в Ленинградском суворовском военном училище, а затем в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 1992 году.

За годы службы Солодчук прошел практически все ступени военной карьеры — от командира взвода до руководителя крупными воинскими соединениями. Позже он продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, а затем окончил Военную академию Генерального штаба.

В разные годы офицер возглавлял 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, занимал должность заместителя командующего 5-й армией Восточного военного округа, а затем был начальником штаба и командующим 36-й общевойсковой армией.

После начала специальной военной операции Солодчук продолжил службу на передовой. С декабря 2024 года генерал возглавил оперативную группировку «Курск». Под его руководством весной 2025 года были освобождены Суджа и приграничные районы Курской области, ранее занятые подразделениями ВСУ.

21 февраля 2025 года Валерию Солодчуку было присвоено воинское звание генерал-полковника, а спустя несколько месяцев он был назначен командующим войсками Центрального военного округа.

За годы службы Солодчук удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград. Среди них — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (последний — с мечами), орден Кутузова, орден «За военные заслуги», а также ряд медалей Министерства обороны России. Кроме того, ему присвоено звание почетного гражданина Улан-Удэ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
В Секторе Газа предали земле останки 112 жертв израильских атак
14:11
Жара бьет по гормонам: почему летом пропадают силы и хочется спать
14:01
Состояние тяжелое: создатель дрона «Упырь» пострадал при взрыве автомобиля
14:00
«Изготавливал бы бронежилеты»: Дмитрий Колдун рассказал об основной профессии
13:54
«Единственный ребенок — значит эгоист?» — психологи опровергли главный стереотип
13:47
Дадут заднюю? Перестанет ли Германия поддерживать Украину после отставки Мерца

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
«Подошла, ковырнула ноготком»: шеф-повар рассказала, как выбирать овощи
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео