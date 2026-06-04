«Зла не существует»: Дюжев про отрицательных героев в кино

Дюжев оправдал отрицательных персонажей в кино

Даже самых неоднозначных персонажей в кино можно понять и оправдать. Именно такой подход позволяет создавать на экране живые и убедительные образы. Об этом заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров.

За годы карьеры Дюжеву не раз приходилось играть героев с непростым характером, однако сам актер убежден: абсолютного зла не существует.

«По системе Станиславского актер всегда должен оправдывать своего персонажа. Есть такой жизненный принцип: зла не существует. Есть только добро в определенных обстоятельствах», — отметил артист.

По мнению Дюжева, человек может совершать плохие поступки под влиянием обстоятельств, внутренних переживаний или жизненных испытаний. Однако это не отменяет необходимости разобраться в мотивах героя и увидеть в нем прежде всего человека.

Широкую известность Дюжеву принесла роль Космоса Холмогорова в сериале «Бригада» — персонажа криминального мира, которого зрители при этом запомнили не только как участника жестокой среды, но и как живого, эмоционального, противоречивого человека. И этот образ стал особо любим зрителями наравне с другими персонажами бандисткой саги. Позже актер сыграл бандита Саймона в черной комедии Алексея Балабанова «Жмурки» — эта работа принесла ему признание критиков.

«Мои персонажи были и отрицательные, как, к слову, Джо Вайден, которого я сыграл в прошлом году. Но действительно мне нужно проникнуть в душу моего персонажа и оттуда уже с точки зрения человечности человека, его мотивов, почему такая нравственность, такая духовность и так далее, все это обязательно оправдывается», — заявляет Дюжев.

При этом Дюжев давно вышел за рамки одного амплуа. После «Бригады» и «Жмурок» в его карьере появились драматические и духовные работы, в том числе фильм Павла Лунгина «Остров», где актер сыграл монаха Иова. Этот контраст — от криминальных персонажей до героев, связанных с темой веры и внутреннего очищения, — сделал его творческий путь особенно показательным для темы разговора.

Отдельно Дюжев высказался об актерском обаянии. По его словам, он не пытается с ним бороться, но понимает, что личная харизма артиста не должна подменять характер героя.

«Я заразительностью не борюсь. Дело в том, что это актерское обаяние. Но Станиславский писал о том, что актер не имеет права пользоваться личным обаянием, потому что каждый новый персонаж — это человек со своим характером, который имеет, собственно, свое обаяние», — уверен артист.

Такое качественное создание отрицательных персонажей при этом сыграло злую шутку с Дюжевым. Как признавался ранее 5-tv.ru актер, чаще всего режиссеры предлагают ему воплощать именно такие образы, что стало в его карьере, так называемым проклятием «Бригады».

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