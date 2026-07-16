«Недвусмысленно намекала»: как к Илье Гурову приставала возрастная поклонница

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 47 0

Она также была уверена, что одна из песен артиста посвящена именно ей.

Фото, видео: Екатерина Чеснокова/ТАСС; 5-tv.ru

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Взрослая поклонница Ильи Гурова добивалась романтических встреч с ним

Певец Илья Гуров становился жертвой харассмента со стороны навязчивой поклонницы. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Зловещие мертвецы. Пекло».

По словам артиста, взрослая женщина вела себя бесцеремонно и настойчиво требовала личных встреч, игнорируя его попытки перевести все в рабочее русло.

«За мной, скажем так, ухаживала девушка бальзаковского возраста, и она недвусмысленно намекала, что, мол, нам бы встретиться в кафе. Я говорю: „Мы можем встретиться вот по работе вот там-то, вот там-то на мероприятии“. Нет, (отвечала женщина. — Прим. ред.), у меня с тобой хочет встретиться ребенок, он считает, что мы красивая пара», — рассказал Гуров.

Артист добавил, что поклонница также связывала одну из его песен с собой. После того как ситуация стала выходить за допустимые рамки, он перестал поддерживать общение.

Гуров не стал отрицать, что в ухаживаниях настойчивой дамы для него была определенная выгода, однако она была слишком незначительной, чтобы наступать на горло собственным принципам.

«Я все-таки за любовь, за любовь и в работе, и в творчестве. Я считаю, что когда ты предаешь себя и ломаешь — это не есть хорошо», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Любовь Аксенова рассказала о сексуальном домогательстве, с которым столкнулась в 17 лет.

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