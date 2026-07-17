«Это новое и классное»: Галыгин впервые попробовал себя в рэпе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 1 467 0

Шоумен никогда не сталкивался с подобным форматом даже в повседневной жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин озвучил рэпера-птенца в новом мультфильме про мамонтенка

Телеведущего Вадима Галыгина приятно удивила работа с рэп-образом. Своими впечатлениями в новом амплуа он поделился в интервью корреспонденту 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» — проекта от «НМГ Кинопрокат».

Шоумен отметил, что никогда до этого в своей творческой карьере не сталкивался с подобным опытом — даже в караоке артист отдавал предпочтение абсолютно другим жанрам.

«Все мы любим попеть в караоке где-то, и в основном это рок-баллады или качественная попса. Но чтобы вот так прийти и зачитать рэп, у меня такого не было даже в караоке. Поэтому здесь для меня это новое, очень прикольное и классное. Я благодарен продюсерам за то, что они дали мне такую возможность — попробовать себя в этой роли», — сказал он.

Вадим добавил, что с помощью своих рэп-партий в новом проекте попытается подстроиться под молодежную аудиторию. Артист надеется, что у него получится через экран найти коннект с современным поколением.

«Я подстраиваюсь под молодежь, под рэп. А рэп и молодежь, наверное, будут подстраиваться под меня. Я думаю, что мы где-то там через экран найдем какую-то искру, коннект», — добавил телеведущий.

Галыгин в мультфильме «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» озвучивает птенца «MC Тупика» — начинающего рэпера и мечтателя, который мечтает вырваться из-под опеки своих родителей. Сам Вадим назвал своего персонажа «маленьким и нагловатым, но искренне верящим в свою мировую судьбу».

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