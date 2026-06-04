Банк «РОССИЯ» и «Россети Ленэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Стороны планируют развивать сотрудничество в области комплексного банковского обслуживания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Банк «РОССИЯ» и «Россети Ленэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение взаимовыгодного стратегического партнерства в области предоставления и использования банковских продуктов.

Соглашение подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

В рамках соглашения стороны планируют развивать сотрудничество в области комплексного банковского обслуживания, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов «Россети Ленэнерго», а также повышения эффективности управления процессами взаимодействия с уполномоченной кредитной организацией по обслуживанию участников оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

«Для нашего Банка подписание соглашения с «Россети Ленэнерго» на полях форума — это не просто формальный шаг, а подтверждение высокой степени доверия, сложившегося за годы совместной работы. Мы видим большой потенциал в дальнейшем расширении сотрудничества. Новый документ позволит нам предложить компании еще более совершенные комплексные банковские продукты, эффективные механизмы финансирования масштабных инвестиционных программ и передовые цифровые сервисы, необходимые для надежного функционирования энергетической инфраструктуры и обслуживания участников рынка электроэнергии», — отметила Председатель Правления АО «АБ «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Банк „Россия“ — один из ключевых партнеров „Россети Ленэнерго“, что подтверждается нашим сотрудничеством в течение более 10 лет. Подписанное соглашение имеет важное значение в рамках продолжения долгосрочных связей с этим крупным игроком финансового рынка страны, позволяя нам поддерживать высокий уровень комплексного обслуживания, финансирования инвестиционных проектов и использования современных цифровых решений», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

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