Российские спортсмены взяли золото в синхронных прыжках в воду на ЧЕ в Париже

Новый триумф российского спорта на международной арене! Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали первыми в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Чемпионате Европы в Париже.

Не оставили шансов соперницам и наши синхронистки — они выиграли второе за два дня золото. Всего у россиян уже 11 медалей.

«Довольны результатом, что это первое золото. Есть куда стремиться, все равно достойны. Есть помарки, без них никуда, но будем стараться», — сказали чемпионы Европы 2026 года по прыжкам в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой.

Нет равных нашим спортсменам и в ледяной воде. Атлеты взяли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. В Западном полушарии моржи из России выступают под флагом страны и с национальным гимном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские борцы вернулись с юниорского чемпионата мира с триумфом, завоевав пять золотых, две серебряные и семь бронзовых наград. В общем зачете команда заняла второе место, но в дисциплинарном зачете одержала безоговорочную победу в двух ключевых категориях, доказав свое превосходство на мировой арене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.