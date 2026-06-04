Банк «РОССИЯ» и Совет министров Республики Крым развивают сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Стороны договорились совместно улучшать инвестиционный климат Крыма и реализовывать проекты в приоритетных для республики отраслях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

4 июня Банк «РОССИЯ» и Совет Министров Республики Крым подписали меморандум о взаимодействии на Петербургском международном экономическом форуме. Главная цель партнерства — развитие инвестиционного климата Республики.

Свои подписи на меморандуме поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и Председатель Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Стороны договорились совместно улучшать инвестиционный климат Крыма и реализовывать проекты в приоритетных для республики отраслях: инфраструктуре, промышленности, туризме, АПК, жилищном строительстве и других ключевых секторах экономики.

«Для Банка „РОССИЯ“ Республика Крым является стратегическим регионом, и подписанный сегодня меморандум выводит наше сотрудничество с Правительством Республики на новый уровень. Мы видим большой потенциал в инфраструктурных, промышленных и туристических проектах полуострова. Наша общая задача — создать прозрачный и понятный механизм для инвесторов, который ускорит приток капитала в реальный сектор экономики», — прокомментировала Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Подписание меморандума с банком „РОССИЯ“ — это залог стабильности и надежности для всех наших будущих проектов. Присутствие крупного федерального банка в Крыму гарантирует инвесторам финансовую дисциплину, долгосрочное планирование и уверенность в завтрашнем дне. Мы ценим, что такой мощный партнер разделяет стратегию развития региона», — подчеркнула Ирина Кивико.

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