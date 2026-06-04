Путин: Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии

Китай является естественным союзником России. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В последние годы, отметил российский лидер, после начала конфликта на Украине, про Россию начали говорить, что она сделала разворот в сторону Азии, что в корне не верно.

«Ничего Россия не поменяла, никаких разворотов не делала. Базовый договор (о сотрудничестве с Китаем. — Прим. ред.) мы подписали в 2001 году. Мы естественные союзники, мы соседи…» — заявил Путин.

Также президент отметил, что Россия и Китай работают и дружат не против кого-то, а в своих интересах.

Встреча проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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