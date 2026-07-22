Как сделать автополив своими руками всего за 100 рублей — инструкция для дачников

Пятый канал
Пятый канал Эксклюзив 46 0

Чтобы грядки не пересохли, необязательно покупать дорогое оборудование или часами стоять со шлангом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

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Профессиональные установки для автополива стоят сотни тысяч, но есть и бюджетные решения. Можно потратить две минуты, бутылку и уехать в отпуск на неделю, не опасаясь, что цветы высохнут.

Что спасет посадки от пересыхания? Как собрать систему своими руками всего за 100 рублей? Сколько часов способна работать одна бутылка и на сколько растений ее хватит?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Профессиональная система автополива

www.globallookpress.com/Sergey Elagin

С таким комплексом шланг и лейку можно смело убирать в дальний угол. Растения будут получать столько воды, сколько им необходимо. Достаточно установить время, периодичность и продолжительность полива на контроллере.

«Можно выставлять процентное соотношение, то есть если у нас погода, допустим, осенняя, чтобы каждую зону не перепрограммировать. В процентном соотношении можно полив на все зоны одновременно либо убавить, либо добавить. И есть возможность ручного полива», — объясняет соучредитель компании по установке капельного полива Александр Бондаренко.

Профессиональная система состоит из ключевых узлов: емкости, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи, труб на глубине 30–40 сантиметров, клапанных боксов и датчика дождя. Рекомендуется использовать фильтр, иначе в баке могут появиться водоросли, а оросительные каналы забьются.

«На данном участке воду мы брали из колодца. Наполняем емкость для того, чтобы вода нагрелась. Здесь у нас четыре зоны полива: теплица, грядки, клумбы и газон. Стоимость данного полива варьируется от 400 до 500 тысяч рублей», — рассказывает эксперт.

Удобно, но не каждому по карману.

Бюджетный вариант автополива

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Садовод Владимир Морковкин пошел другим путем и сам смастерил установку.

«Бочка на 200 литров. Наполняется она из колодца, в течение дня нагревается, далее проходит через таймер. По таймеру выставляется время полива и периодичность полива. Потратил на нее примерно около семи тысяч», — делится он.

Как из подручных средств собрать самое простое устройство?

«Нам потребуется пластиковая бутылка, капельница, которая продается в аптеке обычная, газовый баллончик с горелкой, ну и гвоздь для того, чтобы сделать дырки», — перечисляет знаток.

Сначала надо нагреть гвоздь горелкой. Простая зажигалка с этим не справится.

«Берем пластиковую бутылку и горячим гвоздем проделываем отверстие. Я подставляю свою бутылку. Чтобы избежать протечки, возьмем стержень клеевой, сейчас подогреем его и дополнительно обработаем место соединения», — объясняет специалист.

Как только клей застыл, набираем в емкость воду и идем тестировать.

«Минимальный расход — 100 грамм в час. Этого будет достаточно. И такой пластиковой бутылки хватит на 50 часов», — разъясняет эксперт.

Конструкция подходит только для одного растения. Для полива всего огорода потребуется ставить такую на каждый куст или мастерить систему с емкостью большего размера и множеством оросителей. Опыт показывает, что это вполне реально.

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