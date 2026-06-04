Путин: Россия чувствует себя уверенно в сфере экономики

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Страна возвращается в целевым показателям.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия находится на правильном пути развития экономики и чувствует себя уверенно. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер признал, что Центробанк России (ЦБ) принял несколько жестких решений, но они дали результат в плане оздоровления экономики, в частности в области борьбы с инфляцией. Сейчас, отметил Путин, экономика страны уверенно возвращается к целевым показателям.

«Экономика, не полностью еще, но возвращается уверенно к целевым показателям. Это уже хороший результат. При этом продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения…» — добавил президент.

Также Путин подчеркнул, что страна сознательно пошла на охлаждение своей экономики. Это было сделано, чтобы не было гиперинфляции — что сейчас остро ощущают некоторые другие страны.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:35
Путин: Россия чувствует себя уверенно в сфере экономики
21:33
Усы, кадык и минус 100 тысяч: чем обернулся визит Перминовой к врачу
21:23
«Давно в терапии»: актриса Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя
21:10
«Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
21:08
Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»
21:08
Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео