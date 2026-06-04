Путин: Россия чувствует себя уверенно в сфере экономики

Страна возвращается в целевым показателям.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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Россия находится на правильном пути развития экономики и чувствует себя уверенно. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер признал, что Центробанк России (ЦБ) принял несколько жестких решений, но они дали результат в плане оздоровления экономики, в частности в области борьбы с инфляцией. Сейчас, отметил Путин, экономика страны уверенно возвращается к целевым показателям.
«Экономика, не полностью еще, но возвращается уверенно к целевым показателям. Это уже хороший результат. При этом продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения…» — добавил президент.
Также Путин подчеркнул, что страна сознательно пошла на охлаждение своей экономики. Это было сделано, чтобы не было гиперинфляции — что сейчас остро ощущают некоторые другие страны.
Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.
На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.
ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.
Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.
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