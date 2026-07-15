«Станет приоритетом»: Потанин анонсировал рекордную добычу руды «Норникелем»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Глава компании также сообщил о переломе негативного тренда по производительности труда.

Фото, видео: Александр Манзюк/ТАСС; 5-tv.ru

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Потанин анонсировал рекордную добычу руды «Норникелем» в 2026 году

Компания «Норникель» в 2026 году намерена извлечь из недр более 17 миллионов тонн руды, что станет абсолютным историческим максимумом для предприятия. Об этом проинформировал президента Владимира Путина руководитель горно-металлургического гиганта Владимир Потанин.

«Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. И мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом», — доложил Потанин.

Помимо производственных рекордов, топ-менеджер акцентировал внимание на уходе от импортной зависимости. В настоящее время компания завершает реализацию масштабной серной программы и намерена развивать ее дальше, опираясь преимущественно на отечественные технологические решения.

Касаясь положения дел на мировых рынках, глава «Норникеля» признал, что конъюнктура остается напряженной — устойчивый спрос на цветные металлы соседствует с серьезными затруднениями в логистике и сбыте из-за санкций.

В этих условиях ставка делается на внутренний рынок, а для поиска новых способов применения палладия активно задействуют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и ведут углубленные исследования свойств металла.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр транспорта Андрей Никитин доложил Путину о бесперебойной работе российского транспортного комплекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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