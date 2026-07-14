Владимир Путин: ключевая ставка должна снижаться

Ключевая ставка в России должна снижаться, и этот процесс будет происходить естественным образом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Об этом 14 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — отметил президент.

Во время встречи Николаев подчеркнул, что для экономики республики важно снижение ключевой ставки. Он также рассказал, что после разговора с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной у него сложилось впечатление, что ставка может уверенно снижаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе заявила, что ЦБ не является сторонником высоких процентных ставок. По ее словам, доступность кредитов зависит не только от размера ключевой ставки, но и от уровня инфляции, которая сама по себе делает займы менее доступными. Поэтому снижение ставок возможно лишь при устойчивом замедлении роста цен и снижении инфляционных ожиданий.

Набиуллина подчеркнула, что кредиты должны оставаться доступными, а конкуренция на финансовом рынке — справедливой. При этом она отметила, что проинфляционные риски выросли, а рост кредитования ускорился, что может сузить пространство для дальнейшего смягчения политики и потребовало более осторожного шага от регулятора.

Ранее ЦБ уже снизил ключевую ставку до 14,25%, отметив, что денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, но остаются жесткими, а инфляционные ожидания сохраняются повышенными. Президент Владимир Путин на совещании 10 июня подтвердил, что инфляция замедляется и составляет чуть более 5%, а принимаемые меры дают результат.

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