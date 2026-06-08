Отцовский капитал: в России предложили ввести новую меру поддержки для семей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Кто сможет претендовать на выплату?

Что такое отцовский капитал и есть ли эта выплата

Фото: © РИА Новости/ Евгений Епанчинцев

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Сергей Рыбальченко: отцовский капитал в РФ может поддержать семьи с детьми

В семьях, где растет три и более ребенка, нужно давать отцовский капитал. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на полях Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ».

Парламентарий уточнил, что они предлагают ввести отцовский капитал. Если инициатива будет одобрена, то воспользоваться новой мерой поддержки смогут семьи, в которых есть больше трех детей. При этом важно, чтобы все они были рождены в одном браке.

Рыбальченко считает: отцовский капитал следует сделать федеральной выплатой, а его сумма должна составлять около двух миллионов рублей. Благодаря чему многодетные семьи смогут, например, улучшить свои жилищные условия. Он добавил, что варианты использования отцовского капитала должны быть такими же, как и у материнского. То есть, кроме покупки квартиры, родители могут потратить эти деньги на образование детей.

Ранее в России предложили ввести выплаты за долгий брак. Парламентарии также рассматривают возможность материального поощрения граждан за десятилетия совместной жизни. Размер вознаграждений размер будет напрямую зависеть от «стажа» семейных отношений.

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