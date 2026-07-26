Кузнецова: боевики «Азова»* готовят группы детей-террористов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, украинским подросткам также пытаются привить ненависть к России через учебники.

Кузнецова: боевики «Азова»* готовят группы детей-террористов

Фото: www.globallookpress.com/Str

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Вице-спикер Госдумы Кузнецова: «Азов»* обучает детей для проведения терактов

Боевики «Азова»* готовят украинских подростков к террористической деятельности против мирного населения в городах. Об этом журналистам ТАСС рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, никаким иным словом, кроме «преступники», представителей батальона называть нельзя.

«Не всем еще вынесены приговоры, я уверена, что все их фамилии попадут в те списки, будут разыскиваться пожизненно. Эти преступники организовывали обучение детей 14-18 лет для террористической деятельности в городских условиях», — заявила Кузнецова.

Как отметила вице-спикер Госдумы, в числе «уроков», которые получали дети от представителей бригады, была и организация подрывов. А целью их было гражданское население Донбасса и других регионов. Кузнецова подчеркнула, что «детей учили уничтожать мирное население — таких же детей, как они, взрослых, женщин».

Кроме того, киевский режим пытается вырастить в подростках злобу и ненависть к россиянам. Одним из инструментов стали школьные учебники. В качестве подтверждения вице-спикер привела детскую литературу, обнаруженную в освобожденных регионах. Цель этих пособий, уверена она, одна — заставить ребенка «посвятить свою жизнь убийству русских».

Тем временем проукраинские агенты продолжают попытки посеять хаос в российских городах. На днях, об этом сообщал 5-tv.ru, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность пособника спецслужб Украины в Петербурге. Его задержали в метро с бомбой, замаскированной под GPS-трекер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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