Премия за верность: в России предложили ввести выплаты за долгий брак

В России предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак

В России могут появиться федеральные денежные выплаты для супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующую инициативу депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Каплана Панеша.

Парламентарий выступил с предложением внедрить систему ежегодных вознаграждений, размер которых будет напрямую зависеть от «стажа» семейных отношений.

Согласно его идее, за каждые пять лет брака супруги должны получать определенную сумму: например, пять тысяч рублей к первой пятилетке, десять тысяч — к десятилетию, и так далее по нарастающей. Особую выплату в размере 100 тысяч рублей предлагается установить для тех, кто сумел сохранить союз на протяжении полувека и празднует «золотую свадьбу».

Панеш подчеркнул, что в современных реалиях крепкие и долговечные браки становятся настоящей редкостью. Семьи, которые проходят плечом к плечу через многие десятилетия, по мнению депутата, должны служить моральным ориентиром для всего общества.

«Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас», — заявил политик.

Депутат также обратил внимание на то, что в ряде субъектов страны подобные меры поощрения уже действуют, однако они носят лишь локальный характер и финансируются из местных бюджетов.

