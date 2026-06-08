В России пресекли деятельность сообщества, финансирующего онлайн-казино

ФСБ и Следственный комитет России успешно ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась финансированием онлайн-казино. В результате операции задержаны 24 человека, еще восемь находятся в розыске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества, контролировавшего на территории России работу сервисной платформы финансовых операций в сети Интернет в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена», — говорится в заявлении ФСБ. По словам Петренко, арестованы 24 участника группировки, а еще восемь объявлены в розыск.

По информации СК и ФСБ, преступники принимали ставки для онлайн-казино «Pin-Up"/"Pinco», „FreshCasino“, „Leon“, „MelBet“, „MostBet“, „PlayFortuna“, „Punch“, „RioBet“, „Shangrilla“, „WhyCasino“, „lwin“, „Azino“, „WinWin“, „888Casino“, после чего переводили деньги на счета казино.

Петренко подчеркнула, что ежедневно через эту группировку осуществлялись тысячи транзакций в интересах указанных онлайн-казино. Обвиняемым предъявлены обвинения в незаконной организации азартных игр, незаконном обороте платежных средств, создании и участии в преступном сообществе.

В ходе обысков у задержанных были изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. По ходатайству СК суд наложил арест на имущество обвиняемых. «Для определения дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы», — отметила Петренко.

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